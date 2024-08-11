Мужская команда из Монголии завоевала золото на чемпионате мира по практической стрельбе из карабина

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии успешно соревновалась с сильнейшими европейскими и американскими командами мира на чемпионате мира по практической стрельбе из карбина

10 августа завершился Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина в городе Оулу, Финляндия. Борьба за звание лучших из лучших развернулась среди 827 стреликов из 35 стран участников и продолжалась 6 дней.

Соревнования прошли по следующим категориям: карабин полуавтомат, стандартный класс; карабин полуавтомат, открытый класс; карабин с ручным перезаряжением, стандартный класс; карабин с ручным перезаряжением, открытый класс.

Наши монгольские спортсмены показали отличные результаты и на церемонии награждения неоднократно поднимались на пьедестал.

Монголки заняли 3-е место в категории карабина полуавтомата, стандартного класса среди женщин:

БЯМБАСУРЭН Рэнцэнбат

ОДГЭРЭЛ Намсрай

ХАЛИУН Уржин

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Шатарбал

Мужчины заняли 1-е место в категории карабина с ручным перезаряжением, открытого класса среди мужчин:

ДАШДЭМБЭРЭЛ Содномжамц

ЭРДЭНЭХАЛИУ Эрдэмбилэг

НАРАН-ОЧИР Ганболд

ЭНХБААТАР Доржпагма

Наши молодые спортсмены: АРИГ Наранбаатар завоевал золото, АМИР Наранбаатар – серебро, а ЦОВОО Алтангэрэл – бронзу в категории карабина полуавтомата, стандартного класса.

Сборная Казахстана осталась без медалей

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения