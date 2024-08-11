Мужская команда из Монголии завоевала золото на чемпионате мира по практической стрельбе из карабина

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии успешно соревновалась с сильнейшими европейскими и американскими командами мира на чемпионате мира по практической стрельбе из карбина
10 августа завершился Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина в городе Оулу, Финляндия. Борьба за звание лучших из лучших развернулась среди 827 стреликов из 35 стран участников и продолжалась 6 дней.
Соревнования прошли по следующим категориям: карабин полуавтомат, стандартный класс; карабин полуавтомат, открытый класс; карабин с ручным перезаряжением, стандартный класс; карабин с ручным перезаряжением, открытый класс.
Наши монгольские спортсмены показали отличные результаты и на церемонии награждения неоднократно поднимались на пьедестал.
Монголки заняли 3-е место в категории карабина полуавтомата, стандартного класса среди женщин:
- БЯМБАСУРЭН Рэнцэнбат
- ОДГЭРЭЛ Намсрай
- ХАЛИУН Уржин
- ОЮУН-ЭРДЭНЭ Шатарбал
Мужчины заняли 1-е место в категории карабина с ручным перезаряжением, открытого класса среди мужчин:
- ДАШДЭМБЭРЭЛ Содномжамц
- ЭРДЭНЭХАЛИУ Эрдэмбилэг
- НАРАН-ОЧИР Ганболд
- ЭНХБААТАР Доржпагма
Наши молодые спортсмены: АРИГ Наранбаатар завоевал золото, АМИР Наранбаатар – серебро, а ЦОВОО Алтангэрэл – бронзу в категории карабина полуавтомата, стандартного класса.
Сборная Казахстана осталась без медалей
источник: middleasiannews.com