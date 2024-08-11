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Названа причина крушения пассажирского самолета в Бразилии

CentralAsia (CA) -  Причиной крушения турбовинтового самолета ATR-72 в Бразилии могло стать образование наледи на крыльях, пишет бразильское издание g1.

Самолет упал в жилой зоне.

Предполагается, что самолет потерял управление и начал вращаться после попадания в зону сильного обледенения. Самолет вращался в воздухе, а затем разбился.

В результате падения погиб 61 человек — 57 пассажиров, две стюардессы, второй пилот и командир самолета.

Расследование авиакатастрофы продолжается.

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