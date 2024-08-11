Названа причина крушения пассажирского самолета в Бразилии
- Азия и мир, происшествия
- 12:30, 11 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Причиной крушения турбовинтового самолета ATR-72 в Бразилии могло стать образование наледи на крыльях, пишет бразильское издание g1.
Самолет упал в жилой зоне.
Предполагается, что самолет потерял управление и начал вращаться после попадания в зону сильного обледенения. Самолет вращался в воздухе, а затем разбился.
В результате падения погиб 61 человек — 57 пассажиров, две стюардессы, второй пилот и командир самолета.
Расследование авиакатастрофы продолжается.
BREAKING: Voepass Flight 2283, a large passenger plane, crashes in Vinhedo, Brazil pic.twitter.com/wmpJLVYbB3— BNO News (@BNONews) August 9, 2024
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