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В Великобритании рентгенологов обязали спрашивать у мужчин о возможной беременности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Великобритании рентгенологов обязали спрашивать всех пациентов о возможной беременности перед исследованием, независимо от пола, сообщает издание The Telegraph.

В нескольких больницах и медцентрах Лондона рентгенологам поручено обязательно опрашивать всех пациентов в возрасте от 12 до 55 лет о наличии беременности, невзирая на их половую принадлежность. Это распоряжение было введено в рамках руководства по обеспечению инклюзивности, разработанного обществом рентгенологов.

Решение принято после инцидента с трансгендерным мужчиной, который не знал о своей беременности, и ему провели компьютерную томографию. Лаборанты радиологического отделения уточнили, что пациенты заполняют анкету, где указывают свой пол, в том числе при рождении, а также предпочитаемое имя и местоимение.

Сотрудники Национальной системы здравоохранения отметили, что новые требования вызвали гнев и замешательство у пациентов. Рентгенологи рассказали, что мужчины уходят в бешенстве после вопросов о беременности, женщины часто плачут, поясняя, почему не могут иметь детей, а родители детей приходят в ярость и оскорбляют медиков.

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