Медальный зачет Олимпийских игр в Париже. Список

CentralAsia (CA) - Сборная Китая вышла в лидеры перед заключительным соревновательным днем Олимпийских игр. В активе страны 39 золотых медалей, 27 серебряных и 24 бронзовых.

У команды идущей на второй сточке команды США 38 золотых, 42 серебряных и 42 бронзовых медали.

№ Страна Золото Серебро Бронза Общее количество 1 Китай 39 27 24 90 2 США 38 42 42 122 3 Австралия 18 18 14 50 4 Япония 18 12 13 43 5 Франция 16 24 22 62 6 Великобританяи 14 22 27 63 7 Южная Корея 13 8 9 30 8 Нидерланды 13 7 12 32 9 Германия 12 11 8 31 10 Италия 11 13 15 39 11 Канада 9 7 11 27 12 Новая Зеландия 9 7 2 18 13 Узбекистан 8 2 3 13 14 Венгрия 5 7 6 18 15 Испания 5 4 8 17 16 Швеция 4 4 3 11 17 Кения 4 2 4 10 18 Норвегия 4 1 3 8 19 Ирландия 4 0 3 7 20 Бразилия 3 7 10 20 21 Украина 3 5 4 12 22 Иран 3 5 2 10 23 Румыния 3 4 1 8 24 Грузия 3 2 1 6 25 Бельгия 3 1 6 10 26 Больгария 3 1 3 7 27 Чехия 3 0 2 5 28 Азербайджан 2 2 2 6 29 Куба 2 1 5 8 30 Хорватия 2 1 3 6 31 Сербия 2 1 1 4 32 Словения 2 1 0 3 33 Китайский Тайбэй 2 0 5 7 34 Австрия 2 0 3 5 35 Гонконг 2 0 2 4 36 Филиппины 2 0 2 4 37 Алжир 2 0 1 3 38 Индонезия 2 0 1 3 39 Израиль 1 5 1 7 40 Польша 1 3 5 9 41 Казахстан 1 3 3 7 42 Ямайка 1 3 2 6 43 Южная Африканская Республика 1 3 2 6 44 Таиланд 1 3 2 6 45 Дания 1 2 5 8 46 Швейцария 1 2 5 8 47 Эквадор 1 2 2 5 48 Португалия 1 2 1 4 49 Эфиопия 1 2 0 3 50 Греция 1 1 6 8 51 Аргентина 1 1 1 3 52 Бахрейн 1 1 1 3 53 Египет 1 1 1 3 54 Тунис 1 1 1 3 55 Ботсвана 1 1 0 2 55 Чили 1 1 0 2 55 Сент-Люсия 1 1 0 2 55 Уганда 1 1 0 2 59 Доминиканская Республика 1 0 2 3 60 Гватемала 1 0 1 2 61 Марокко 1 0 1 2 62 Доминика 1 0 0 1 63 Пакистан 1 0 0 1 64 Турция 0 3 5 8 65 Мексика 0 3 2 5 66 Армения 0 3 1 4 67 Колумбия 0 3 0 3 68 Кыргызстан 0 2 4 6 68 КНДР 0 2 4 6 70 Литва 0 2 2 4 71 Индия 0 1 5 6 72 Молдова 0 1 3 4 73 Косово 0 1 1 2 74 Кипр 0 1 0 1 74 Фиджи 0 1 0 1 74 Иордания 0 1 0 1 74 Монголия 0 1 0 1 74 Панама 0 1 0 1 79 Таджикистан 0 0 3 3 80 Гренада 0 0 2 2 80 Малайзия 0 0 2 2 82 Албания 0 0 1 1 82 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 82 Кабо-Верде 0 0 1 1 82 Олимпийская сборная беженцев 0 0 1 1 82 Перу 0 0 1 1 82 Пуэрто-Рико 0 0 1 1 82 Катар 0 0 1 1 82 Сингапур 0 0 1 1 82 Словакия 0 0 1 82 Замбия 0 0 1 1