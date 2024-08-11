Медальный зачет Олимпийских игр в Париже. Список
- Азия и мир, спорт
- 14:22, 11 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Сборная Китая вышла в лидеры перед заключительным соревновательным днем Олимпийских игр. В активе страны 39 золотых медалей, 27 серебряных и 24 бронзовых.
У команды идущей на второй сточке команды США 38 золотых, 42 серебряных и 42 бронзовых медали.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Общее количество
|1
|Китай
|39
|27
|24
|90
|2
|США
|38
|42
|42
|122
|3
|Австралия
|18
|18
|14
|50
|4
|Япония
|18
|12
|13
|43
|5
|Франция
|16
|24
|22
|62
|6
|Великобританяи
|14
|22
|27
|63
|7
|Южная Корея
|13
|8
|9
|30
|8
|Нидерланды
|13
|7
|12
|32
|9
|Германия
|12
|11
|8
|31
|10
|Италия
|11
|13
|15
|39
|11
|Канада
|9
|7
|11
|27
|12
|Новая Зеландия
|9
|7
|2
|18
|13
|Узбекистан
|8
|2
|3
|13
|14
|Венгрия
|5
|7
|6
|18
|15
|Испания
|5
|4
|8
|17
|16
|Швеция
|4
|4
|3
|11
|17
|Кения
|4
|2
|4
|10
|18
|Норвегия
|4
|1
|3
|8
|19
|Ирландия
|4
|0
|3
|7
|20
|Бразилия
|3
|7
|10
|20
|21
|Украина
|3
|5
|4
|12
|22
|Иран
|3
|5
|2
|10
|23
|Румыния
|3
|4
|1
|8
|24
|Грузия
|3
|2
|1
|6
|25
|Бельгия
|3
|1
|6
|10
|26
|Больгария
|3
|1
|3
|7
|27
|Чехия
|3
|0
|2
|5
|28
|Азербайджан
|2
|2
|2
|6
|29
|Куба
|2
|1
|5
|8
|30
|Хорватия
|2
|1
|3
|6
|31
|Сербия
|2
|1
|1
|4
|32
|Словения
|2
|1
|0
|3
|33
|Китайский Тайбэй
|2
|0
|5
|7
|34
|Австрия
|2
|0
|3
|5
|35
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|36
|Филиппины
|2
|0
|2
|4
|37
|Алжир
|2
|0
|1
|3
|38
|Индонезия
|2
|0
|1
|3
|39
|Израиль
|1
|5
|1
|7
|40
|Польша
|1
|3
|5
|9
|41
|Казахстан
|1
|3
|3
|7
|42
|Ямайка
|1
|3
|2
|6
|43
|Южная Африканская Республика
|1
|3
|2
|6
|44
|Таиланд
|1
|3
|2
|6
|45
|Дания
|1
|2
|5
|8
|46
|Швейцария
|1
|2
|5
|8
|47
|Эквадор
|1
|2
|2
|5
|48
|Португалия
|1
|2
|1
|4
|49
|Эфиопия
|1
|2
|0
|3
|50
|Греция
|1
|1
|6
|8
|51
|Аргентина
|1
|1
|1
|3
|52
|Бахрейн
|1
|1
|1
|3
|53
|Египет
|1
|1
|1
|3
|54
|Тунис
|1
|1
|1
|3
|55
|Ботсвана
|1
|1
|0
|2
|55
|Чили
|1
|1
|0
|2
|55
|Сент-Люсия
|1
|1
|0
|2
|55
|Уганда
|1
|1
|0
|2
|59
|Доминиканская Республика
|1
|0
|2
|3
|60
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|61
|Марокко
|1
|0
|1
|2
|62
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|63
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|64
|Турция
|0
|3
|5
|8
|65
|Мексика
|0
|3
|2
|5
|66
|Армения
|0
|3
|1
|4
|67
|Колумбия
|0
|3
|0
|3
|68
|Кыргызстан
|0
|2
|4
|6
|68
|КНДР
|0
|2
|4
|6
|70
|Литва
|0
|2
|2
|4
|71
|Индия
|0
|1
|5
|6
|72
|Молдова
|0
|1
|3
|4
|73
|Косово
|0
|1
|1
|2
|74
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|74
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|74
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|74
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|74
|Панама
|0
|1
|0
|1
|79
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|80
|Гренада
|0
|0
|2
|2
|80
|Малайзия
|0
|0
|2
|2
|82
|Албания
|0
|0
|1
|1
|82
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|82
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|82
|Олимпийская сборная беженцев
|0
|0
|1
|1
|82
|Перу
|0
|0
|1
|1
|82
|Пуэрто-Рико
|0
|0
|1
|1
|82
|Катар
|0
|0
|1
|1
|82
|Сингапур
|0
|0
|1
|1
|82
|Словакия
|0
|0
|1
|82
|Замбия
|0
|0
|1
|1
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