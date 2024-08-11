Глава МОК Томас Бах отказался от переизбрания

CentralAsia (CA) - Летние Игры в Париже 2024 года станут последними для Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, я пришел к выводу, что мой мандат не должен продлеваться сверх срока, установленного Олимпийской хартией», — заявил сегодня Бах в завершение 142-й сессии комитета в Париже. Он подчеркнул, что сам настаивал на установлении конкретного срока и смена руководства спустя 12 лет пойдет организации на пользу.

Также он попросил исполнительный комитет назначить следующие выборы главы МОК на март 2025 года. Датой начала полномочий нового президента станет 24 июня 2025 года.

Впервые Бах был избран главой МОК в 2013-м на 8 лет, в 2021 году его переизбрали еще на 4 года.