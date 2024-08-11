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В России пройдут учения ОДКБ

CentralAsia (CA) -  В Новосибирской области (Россия) 12-16 августа пройдут учения с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ «Кобальт-2024»

Как сообщили в организации, в первой фазе учения спецназ ОДКБ будет решать учебно-боевые задачи, а оперативный состав проведет командно-штабную тренировку по планированию спецоперации.

В мероприятии примут участие представители заинтересованных министерств и ведомств РФ, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Спецназовцы из государств-членов ОДКБ отработают взаимодействие и навыки в нейтрализации бандформирований, террористических групп и контрабанды наркотиков в условиях, приближенных к боевым.

Во второй фазе пройдут соревнования по тактической стрельбе и практические действия оперативно-боевых групп.

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