В России пройдут учения ОДКБ

- Азия и мир, общество
- 15:52, 11 августа 2024
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CentralAsia (CA) - В Новосибирской области (Россия) 12-16 августа пройдут учения с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ «Кобальт-2024»
Как сообщили в организации, в первой фазе учения спецназ ОДКБ будет решать учебно-боевые задачи, а оперативный состав проведет командно-штабную тренировку по планированию спецоперации.
В мероприятии примут участие представители заинтересованных министерств и ведомств РФ, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
Спецназовцы из государств-членов ОДКБ отработают взаимодействие и навыки в нейтрализации бандформирований, террористических групп и контрабанды наркотиков в условиях, приближенных к боевым.
Во второй фазе пройдут соревнования по тактической стрельбе и практические действия оперативно-боевых групп.