Тайваньская боксерша, не прошедшая гендерный тест, стала олимпийской чемпионкой по боксу

CentralAsia (CA) - Спортсменка так же, как алжирская боксёрша Иман Хелиф, оказалась в центре скандала, когда пресса окрестила обеих трансгендерами.

Это утверждение опроверг Международный олимпийский комитет.

В финальном поединке Линь Юй-Тин победила польскую представительницу Юлию Шеремету и выиграла золотую медаль в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже.