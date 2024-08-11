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Тайваньская боксерша, не прошедшая гендерный тест, стала олимпийской чемпионкой по боксу

CentralAsia (CA) -  Спортсменка так же, как алжирская боксёрша Иман Хелиф, оказалась в центре скандала, когда пресса окрестила обеих трансгендерами.

Это утверждение опроверг Международный олимпийский комитет.

В финальном поединке Линь Юй-Тин победила польскую представительницу Юлию Шеремету и выиграла золотую медаль в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже.

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