В Париже сегодня пройдет церемония закрытия Олимпийских игр

CentralAsia (CA) - В Париже сегодня, 11 августа, пройдет церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года.

Церемония пройдет на стадионе «Стад де Франс».

Церемония будет включать в себя несколько обязательных этапов: вынос флагов стран-участниц, парад спортсменов, награждение победителей одного из финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и его передача городу-организатору летних Олимпийских игр — 2028 (Лос-Анджелес, США).