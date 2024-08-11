В Париже сегодня пройдет церемония закрытия Олимпийских игр
- Азия и мир, спорт
- 18:23, 11 августа 2024
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CentralAsia (CA) - В Париже сегодня, 11 августа, пройдет церемония закрытия Олимпийских игр 2024 года.
Церемония пройдет на стадионе «Стад де Франс».
Церемония будет включать в себя несколько обязательных этапов: вынос флагов стран-участниц, парад спортсменов, награждение победителей одного из финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и его передача городу-организатору летних Олимпийских игр — 2028 (Лос-Анджелес, США).
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