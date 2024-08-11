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Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Японии

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

Мирзиеев выразил обеспокоенность в связи с сильным землетрясением на юго-востоке Японии и прогнозируемыми цунами.

С полным пониманием воспринято решение японской стороны о переносе сроков проведения первого саммита «Центральная Азия + Япония» и официального визита премьер-министра Кишиды в Узбекистан 10-11 августа.

Достигнута договорённость о продолжении подготовительных мероприятий и согласовании по дипломатическим каналам новых сроков организации визита.

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