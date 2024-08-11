Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Японии
- Узбекистан, политика
- 18:36, 11 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.
Мирзиеев выразил обеспокоенность в связи с сильным землетрясением на юго-востоке Японии и прогнозируемыми цунами.
С полным пониманием воспринято решение японской стороны о переносе сроков проведения первого саммита «Центральная Азия + Япония» и официального визита премьер-министра Кишиды в Узбекистан 10-11 августа.
Достигнута договорённость о продолжении подготовительных мероприятий и согласовании по дипломатическим каналам новых сроков организации визита.
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