Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Японии

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

Мирзиеев выразил обеспокоенность в связи с сильным землетрясением на юго-востоке Японии и прогнозируемыми цунами.

С полным пониманием воспринято решение японской стороны о переносе сроков проведения первого саммита «Центральная Азия + Япония» и официального визита премьер-министра Кишиды в Узбекистан 10-11 августа.

Достигнута договорённость о продолжении подготовительных мероприятий и согласовании по дипломатическим каналам новых сроков организации визита.