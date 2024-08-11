Сколько стоит золотая медаль Олимпиады?

CentralAsia (CA) - Себестоимость золотой медали на Олимпийских играх в Париже, вероятно, является самой высокой в истории современных Игр, как сообщает Forbes.

Все медали Олимпиады-2024 имеют диаметр 85 мм и толщину 9,2 мм. В центре каждой из 5084 медалей находится шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни, заключённый в специальную оправу. Дизайн медалей разработан ювелирным домом Chaumet, а изготовлены они Парижским монетным двором.

Олимпийская золотая медаль весит 529 г, более 95,4% её массы (505 г) составляет серебро. Медаль покрыта 6 граммами чистого золота, а 18 г состоит из железа.

Себестоимость золотой медали Олимпийских игр 2024 года оценивается примерно в $950, что делает её самой дорогой в истории Игр. Основная причина — рекордно высокие цены на золото. Ранее самой дорогой была медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, стоимость которой составляла $708. Стоимость всех предыдущих золотых медалей значительно возросла на фоне роста цен на золото.

Если бы медаль была изготовлена из чистого золота, её стоимость достигала бы примерно $41,16 тыс. Последний раз медали из чистого золота вручались в 1912 году.

Серебряная медаль весит 525 г, из которых 507 г составляет серебро и 18 г — железо. Ее себестоимость, по текущим ценам на серебро и железо, составляет около $486.

Бронзовая медаль весит 455 г и состоит из 415,15 г меди, 21,85 г цинка и 18 г железа, её себестоимость — примерно $13.