В Сербии проходят митинги против добычи лития

CentralAsia (CA) - В Сербии проходят митинги против добычи лития, десятки тысяч протестующих собрались в Белграде. Об этом пишут СМИ.

Президент страны Александра Вучича заявил, что российские спецслужбы сообщили ему, что «массовые беспорядки и переворот» готовятся неназванными западными игроками, которые хотят отстранить его от власти.

Митинг состоялся после нескольких недель протестов по всей Сербии против плана разрешить добычу лития в долине на западе страны.

В июле ЕС и Сербия подписали соглашение о поставках лития, чтобы снизить зависимость от Китая. Проект принесет Сербии доходы, инвестиции и рабочие места, а также сближение с ЕС. Однако экологи опасаются, что добыча лития может загрязнить воду и нанести ущерб жителям Ядарской долины, где проживает около 18 тыс. человек, большинство из которых занято в сельском хозяйстве.