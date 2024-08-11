В Молдавии резко увеличилось число больных COVID-19
- Азия и мир, общество
- 20:03, 11 августа 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Количество случаев коронавируса в Молдавии значительно увеличилось за последний месяц, сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко, связывая это с сезоном отпусков.
По ее словам, в июле зарегистрировано 1710 случаев COVID-19, включая 144 в Приднестровье, тогда как в июне было всего 97.
Немеренко отметила, что рост заболеваемости связан с увеличением поездок в августе, что способствует более быстрому распространению инфекции.
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