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В Молдавии резко увеличилось число больных COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Количество случаев коронавируса в Молдавии значительно увеличилось за последний месяц, сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко, связывая это с сезоном отпусков.

По ее словам, в июле зарегистрировано 1710 случаев COVID-19, включая 144 в Приднестровье, тогда как в июне было всего 97.

Немеренко отметила, что рост заболеваемости связан с увеличением поездок в августе, что способствует более быстрому распространению инфекции.

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