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Ученые назвали простой способ борьбы с диабетом
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CentralAsia (CA) -  Ученые Университета Восточной Финляндии обнаружили, что здоровое питание и регулярные физические упражнения могут снизить риск развития диабета 2-го типа даже у людей с высоким генетическим риском. Результаты опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Диабет 2-го типа — глобальная проблема, затрагивающая одного из 11 взрослых, и около 90% случаев диабета приходится именно на этот тип. Исследование показало, что избыточный вес, низкое потребление пищевых волокон и недостаток физической активности играют ключевую роль в развитии заболевания.

В исследовании T2D-GENE участвовали около 1000 мужчин в возрасте от 50 до 75 лет с повышенным уровнем глюкозы. Более 600 из них следовали рекомендациям по улучшению питания и увеличению физической активности, а остальные составили контрольную группу.

Мужчины в группе изменений значительно улучшили рацион, увеличив потребление волокон, улучшив качество жиров и добавив больше овощей и фруктов. Также они поддерживали высокий уровень физической активности.

Заболеваемость диабетом 2-го типа была значительно ниже у тех, кто следовал рекомендациям, независимо от генетического риска. Это подтверждает, что здоровый образ жизни может эффективно предотвратить диабет даже при наследственной предрасположенности.

Исследователи подчеркивают важность здорового образа жизни и эффективность групповых и онлайн-консультаций для системы здравоохранения.

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