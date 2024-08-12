Впервые в Монголии был осужден серийный убийца

CentralAsia (MNG) - 53-летний убийца признан виновным в серийном убийстве.

Сотрудники отдела по тяжким преступлениям Службы криминальной полиции раскрыли серию убийств, совершенных 18 лет назад.

17 декабря 2005 года внутри паводковой дамбы 11-го хороо столичного района Баянгол было обнаружено тело гражданки «Б» с многочисленными ранениями. Также ровно через год после этого случая, 21 ноября 2006 года, в 11 хороо столичного района Баянгол была жестоко изнасилована и убита гражданка «О». Эти преступления совершил 53-летний Г. Эрдэнэбат, имевший несколько судимостей, был раскрыт спустя 18 лет.

Г. Эрдэнэбат, осужденный за серийное убийство, был приговорен к 25 годам лишения свободы в феврале 2016 года за жестокое убийство женщины по имени «Н», работавшей в известном коммерческом банке, и сокрытие ее тела в мешке в мастерской по ремонту обуви, где он работал.

Недавно Баянгольский районный уголовный суд первой инстанции рассмотрел дело против этого человека и приговорил подсудимого Г. Эрдэнэбата к пожизненному заключению.

источник: middleasiannews.com

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