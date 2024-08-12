Грузовик ЯГ-6 1936 года выпуска достали со дна озера Хубсугул в Монголии

CentralAsia (MNG) - 9 авсгуста, спасатели подняли с глубины 50 метров автомобиль ЯГ-6. Дата затопления грузовика и его номерной знак неизвестны.

Всего с 1936 по 1943 год было построено 8075 ЯГ-6.

ЯГ-6 — советский тяжёлый грузовой автомобиль грузоподъёмностью 5 тонн, выпускавшийся на Ярославском государственном автозаводе с 1936 по 1943 год.

ЯГ-6 представлял собой вариант выпускавшегося ранее на том же заводе грузовика ЯГ-4. Отличие состояло в изменении габаритных размеров: ширина (2500 мм против 2460 мм у ЯГ-4), колея передних (1780 мм против 1750 мм) и задних колес (1860 мм против 1784 мм), так же доработки узлов и деталей, всего 270 изменений. В остальном грузовой автомобиль оставался без существенных изменений. Конечно, конструкция восходящая к 1920-м годам, основанная на модели Я-5, к середине 1930-х годов окончательно устарела, а слабосильный для тяжёлого грузовика мотор ЗИС-5 делал ЯГ-6 довольно тихоходным, особенно при максимальной нагрузке. Однако Ярославский завод собственного моторного производства не имел, а никакой альтернативы, после отказа от импорта двигателей, не было. Тем не менее, острая необходимость в тяжелых 5-тонных грузовиках, импорт которых в СССР с первой половины 1930-х годов резко сократился, требовала от завода продолжать выпуск автомобилей архаичной конструкции.

С середины 1930-х годов на заводе началась работа над новым поколением грузовиков (ЯГ-7), были построены опытные образцы, но серийное производство так и не было начато. Чтобы хоть как-то повысить характеристики выпускаемой модели ЯГ-6 в 1938 году были закуплены 50 штук двигателей Hercules-YXC-B американского производства и установлены на ярославские грузовики. Эти грузовики получили обозначение ЯГ-6М. Также в 1940 году на 16 автомобилей были установлены форсированные двигатели ЗИС-16 мощностью в 85 л. с. они получили обозначение ЯГ-6А.

Производство ЯГ-6 продолжалось до 1943 года, когда были собраны последние 30 автомобилей, пока завод не был переориентирован на выпуск гусеничных артиллерийских тягачей. С началом Великой Отечественной войны начались серьёзные перебои с поставками двигателей ЗиС. По этой причине был разработан вариант ЯГ-9 с американским двигателем GMC. Но поставки двигателя не были организованы, поэтому остался только один образец.

источник: middleasiannews.com

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