Часы «OMEGA» у монгольского водителя грузовика были изъяты бравыми сотрудниками бурятской таможни

CentralAsia (MNG) - В Бурятии таможенники изъяли у монгольского водителя фуры часы за 650 тысяч рублей.

Незадекларированные швейцарские часы стоимостью 653 тысячи рублей обнаружили сотрудники МАПП Кяхта у водителя большегруза из Монголии, следовавшего в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

«При таможенном осмотре транспортного средства инспекторы обнаружили в кабине фирменную упаковку для элитных наручных часов швейцарской марки Omega, сертификаты подлинности и чек. Часы без признаков использования были надеты на руку гражданина Монголии. При этом пассажирскую таможенную декларацию мужчина не подавал и таможенные платежи не оплачивал», — отметили в ведомстве.

Дорогой аксессуар направили на экспертизу. Выяснилось, что часы торговой марки Omega коллекции Constellation имеют вставки из золота 750 пробы. Накладные часовые метки на циферблате (11 штук) выполнены из обработанных алмазов. На корпусе часов, застёжке, браслете и часовом стекле не нашлось царапин, потёртостей, следов потожировых отложений, что подтверждает, что часы – новые, подтвердила таможня Бурятии.

По факту недекларирования товара Бурятская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией или без таковой, либо конфискацию предмета правонарушения.

источник: middleasiannews.com

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