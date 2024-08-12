В аймаке Өвөрхангай от удара молнии погибли 510 сельскохозяйственных животных

- Монголия, происшествия
- 6:56, 12 августа 2024
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CentralAsia (MNG) - В центральной части Монголии от удара молнии погибли 510 сельскохозяйственных животных. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Управления по чрезвычайным ситуациям аймака Өвөрхангай.
Инцидент произошел в четверг ночью в сомоне Есунзуйл данного аймака, говорится в официальном сообщении.
Погибшие животные принадлежали двум местным скотоводам.
К настоящему моменту на месте происшествия работают сотрудники специальных служб и представители администрации аймака Өвөрхангай.
Монголия является одной из ведущих стран мира по численности поголовья скота в расчете на душу населения, однако животноводческий сектор в основном зависит от природных факторов.
Домашнее хозяйство почти 40% кочевого населения Монголии зависит от животноводства и земледелия.