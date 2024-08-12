экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В аймаке Өвөрхангай от удара молнии погибли 510 сельскохозяйственных животных

CentralAsia (MNG) -  В центральной части Монголии от удара молнии погибли 510 сельскохозяйственных животных. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Управления по чрезвычайным ситуациям аймака Өвөрхангай.

Инцидент произошел в четверг ночью в сомоне Есунзуйл данного аймака, говорится в официальном сообщении.

Погибшие животные принадлежали двум местным скотоводам.

К настоящему моменту на месте происшествия работают сотрудники специальных служб и представители администрации аймака Өвөрхангай.

Монголия является одной из ведущих стран мира по численности поголовья скота в расчете на душу населения, однако животноводческий сектор в основном зависит от природных факторов.

Домашнее хозяйство почти 40% кочевого населения Монголии зависит от животноводства и земледелия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com