В аймаке Өвөрхангай от удара молнии погибли 510 сельскохозяйственных животных

CentralAsia (MNG) - В центральной части Монголии от удара молнии погибли 510 сельскохозяйственных животных. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Управления по чрезвычайным ситуациям аймака Өвөрхангай.

Инцидент произошел в четверг ночью в сомоне Есунзуйл данного аймака, говорится в официальном сообщении.

Погибшие животные принадлежали двум местным скотоводам.

К настоящему моменту на месте происшествия работают сотрудники специальных служб и представители администрации аймака Өвөрхангай.

Монголия является одной из ведущих стран мира по численности поголовья скота в расчете на душу населения, однако животноводческий сектор в основном зависит от природных факторов.

Домашнее хозяйство почти 40% кочевого населения Монголии зависит от животноводства и земледелия.

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