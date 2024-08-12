64 монгольских абитуриента получили уведомления о зачислении в китайские университеты

CentralAsia (MNG) - В Китайском культурном центре в Улан-Баторе в пятницу прошла церемония вручения монгольским абитуриентам уведомлений о зачислении в китайские университеты.

В 2024-2025 учебном году в общей сложности 64 монгольских абитуриента будут учиться в Китае по стипендии китайского правительства.

Выступая на церемонии, советник посольства КНР в Монголии и директор Китайского культурного центра в Улан-Баторе Ли Чжи отметил, что в последние годы благодаря постоянному углубленному развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Монголией число изучающих китайский язык и энтузиастов в Монголии увеличивается из года в год. «Быстро развивающаяся экономика и технологический уровень Китая, его давняя восточная культура, хорошие образовательные ресурсы, а также безопасная и гармоничная социальная среда привлекают все больше и больше амбициозных молодых монголов для обучения в Китае», — сказал Ли Чжи.

При этом он выразил надежду на то, что студенты будут ценить драгоценные возможности обучения и время учебы в Китае, усердно учиться и постоянно совершенствовать свои знания, способности и достижения, чтобы активно адаптироваться к новой среде обучения и жизни, поддерживать физическое и психическое здоровье и в полной мере использовать обучение для глубокого понимания Китая, китайского общества и культуры.

На следующей неделе 64 монгольских студента отправятся в Китай для обучения в ведущих университетах страны по программам бакалавриата и магистратуры.

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