В Париже прошла церемония закрытия Олимпийских игр

CentralAsia (CA) - В Париже на стадионе «Стад де Франс» прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр, пишет Би-би-си.

На стадионе вместе с тысячами спортсменов и десятками тысяч зрителей присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, президент Олимпийского комитета Томас Бах и глава УЕФА Джанни Инфантино.

Организаторы парижских Игр до самого последнего момента держали программу закрытия в секрете, хотя было известно, что в ней примут участие такие звезды, как Билли Айлиш и американская рок-группа Red Hot Chili Peppers и рэпер Снуп Догг, он же Келвин Кордозар Бродус-Младший.

Их участие было подтверждено организаторами следующей Олимпиады, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году, поскольку все музыканты являются уроженцами Калифорнии.

«Это станет самым важным на сегодняшний день моментом в истории предстоящих Олимпийских игр, поскольку олимпийский флаг переносится из Парижа в Лос-Анжелес, — сказал председатель оргкомитета следующей Олимпиады Кейси Вассерман. — Мы очень рады тому, что можем показать лучшее из того, чем знаменит Лос-Анжелес, и благодарны за возможность представить лучшее из Лос-Анджелеса с местными артистами, благодарны Билли, H.E.R. [сценический псевдоним американской певицы Габриэллы Сармьенто Уилсон], Red Hot Chili Peppers и Снуп, которые примут участие в этом фантастическом представлении для зрителей по всему миру, и покажут, что именно их ожидает в 2028 году».

Церемонию открыли Эммануэль Макрон и Томас Бах.

В обязательную программу входят: парад спортсменов, выражение благодарности многотысячной армии добровольцев, помогавших проведению игр, и церемония награждения победительницам женского марафона.

Традиционными также являются исполнение гимна принимающей страны, парад флагов стран, принимавших участие в Олимпиаде, и передача олимпийского флага представителю города, который будет принимать игры в следующий раз. Мэр Парижа Анна Идальго передала олимпийскую эстафету мэру Лос-Анжелеса Карен Басс.

Именно с этого момента начался обратный отсчет до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Церемония ее открытия запланирована на 14 июля 2028 года. Другими словами, до нее осталось 1434 дня.

В самом конце – гасится олимпийский огонь.

Художественный руководитель церемонии закрытия — тот же Тома Жолли, который придумал и поставил церемонию открытия, которая у некоторых вызвала критику.

Он обещал, что задуманное им представление вовлечет зрителей в научно-фантастическое путешествие во времени. Все начнется с истоков Олимпийских игр и перенесется в будущее, в котором Олимпиада исчезнет и ее придется изобретать заново.

Стадион «Стад де Франс» преобразован в гигантский концертный зал. Тома Жолли сказал, что празднование окончания Олимпийских игр станет «возможностью поразмышлять о важности Олимпийских игр в нашем обществе».

На церемонии закрытия флаги стран-участниц несут особо отличившиеся спортсмены. Например, флаг Британия несла Брайони Пейдж, выигравшая золото в прыжках на батуте, а флаг Франции – Антуан Дюпон, который привел свою страну к победе в регби-7.

Фото Getty Images, Reuters:

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