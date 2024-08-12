В Монголии грузоперевозки выросли на 17,5 процента

CentralAsia (MNG) - В июле 2024 года общий объем перевезенных грузов по стране всеми видами транспорта составил 10,8 млн тонн, что на 17,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автомобильные перевозки: Общий объем перевезенных грузов автомобильным транспортом в июле 2024 года составил 7,3 млн тонн, что на 20,6 процента больше, чем в июле 2023 года. Из них 7,1 млн тонн грузов было перевезено на экспорт (+21%), а 222,9 тыс. тонн — на импорт (+10,1%).

Железнодорожный транспорт: Общий объем грузов, перевезенных по железной дороге в июле 2024 года, составил 3,4 млн тонн, что на 11,3 процента больше, чем в июле 2023 года.

Воздушный транспорт: Общий объем грузов и почты, перевезенных по воздуху в июле 2024 года, составил 925,5 тонн, что на 59,4 процента больше, чем в июле 2023 года.

В июле 2024 года объем грузовых перевозок на экспорт составил 8,1 млн тонн (+20%), а объем грузовых перевозок на импорт составил 580,9 тыс. тонн (+6,9%).

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