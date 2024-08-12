В Париже прошла церемония закрытия Олимпийских игр

CentralAsia (CA) - В Париже на стадионе «Стад де Франс» прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр.

На стадионе вместе с тысячами спортсменов и десятками тысяч зрителей присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, президент Олимпийского комитета Томас Бах и глава УЕФА Джанни Инфантино.

В шоу выступили певица Билли Айлиш, рэпер Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers, а также актер Том Круз, который спрыгнул с крыши стадиона.

В финале церемонии олимпийский флаг передали США. В 2028 году летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе в США.

Лидером медального зачета в последний день Олимпиады стали США. Благодаря победе женской баскетбольной сборной они сравнялись по числу золотых медалей с Китаем. В активе страны 40 золотых медалей, 44 серебряных и 42 бронзовых. У Китая 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых медали.

У Кыргызстана 2 серебряных и 4 бронзовых медали.

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