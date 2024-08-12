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Байден назвал причину выхода из президентской гонки
Предыстория: Стало известно, кто убедил Байдена покинуть президентскую гонку

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден прокомментировал свой выход из президентской гонки. По его словам, он снял свою кандидатуру с выборов, так как не хотел навредить Демократической партии на выборах в Конгресс.

«Опросы, которые у нас были, показали, что это была гонка ноздря в ноздрю, которая бы шла до конца. Но произошло то, что некоторые мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате думали, что я могу навредить им»,— сказал Джо Байден в интервью CBS News.

Действующий президент США добавил, что критически важное значение для него имеет сохранение демократии. Поэтому, по его словам, в его задачи входит победа над республиканцем Дональдом Трампом.

21 июля Джо Байден объявил о решении отказаться от участия в предстоящих президентских выборах. В качестве кандидата от Демократической партии вместо него баллотируется действующая вице-президент США Камала Харрис. Выборы президента и депутатов Конгресса пройдут 5 ноября.

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