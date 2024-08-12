На Запорожской АЭС произошел пожар

CentralAsia (CA) - На градирне Запорожской атомной электростанции, контролируемой российскими войсками, произошел пожар.

Возгорание началось вечером 11 августа. Запорожский губернатор Евгений Балицкий заявил, что причиной стал обстрел Энергодара со стороны ВСУ. В руководстве станции, которая находится под контролем России, сообщили, что ее атаковал украинский дрон. По данным Росатома, по градирне ударили два беспилотника, что привело к пожару «с горением внутренних конструкций».

В результате пожара никто не пострадал, сообщило региональное управление МЧС России. Возгорание ликвидировано.

Как говорится в сообщении ведомства, в результате атаки беспилотником была повреждена нефункционирующая башенная градирня, загорелись пластиковые пароуловители.

На ЗАЭС также заявили о серьезном повреждении инфраструктуры, но в то же время сообщили, что возгорание на объекте охладительных систем не сказалось на работе.

И российская, и украинская стороны сообщили, что радиационный фон на станции и в окрестностях в норме. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), которое руководство ЗАЭС проинформировало о произошедшем, также заявили, что «ни о каком воздействии на ядерную безопасность не сообщалось». Эксперты агентства слышали серию взрывов и видели черный дым.

Украинские власти возложили ответственность за пожар на Россию.