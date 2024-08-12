Монголия заняла 74-е место на летних Олимпийских играх 2024 года

CentralAsia (MNG) - После 16 дней напряженных соревнований, в которых приняли участие около 10 500 спортсменов из 206 стран в 32 видах спорта и 48 дисциплинах, летние Олимпийские игры 2024 года, официально именуемые Играми XXXIII Олимпиады и проходящие под брендом Париж 2024, завершились 11 августа 2024 года.

Монголия выставила на Олимпиаду команду из 32 спортсменов. Мастер спорта международного класса БААСАНХУУ Бавуудорж завоевала серебряную медаль в женском дзюдо в весовой категории до 48 кг, подняв Монголию на 74-е место в общем медальном зачете. Кроме того, Монголия заняла два пятых места и три шестых места в дзюдо, а также одно пятое место и три шестых места в вольной борьбе.

Соединенные Штаты возглавили медальный зачет, завоевав в общей сложности 126 медалей, включая 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых. Китай оказался на втором месте с 40 золотыми, 27 серебряными и 24 бронзовыми медалями. Япония заняла третье место с 45 медалями, включая 20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых.

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