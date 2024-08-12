Сколько денег и какое имущество вернул государству племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды. Список

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - В Антикоррупционной службе Казахстана предоставили список имущества, которое племянник бывшего президента Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды вернул государству.

Уголовные дела в отношении Сатыбалды расследовались по фактам хищений средств «Казахтелекома», «Центра транспортного сервиса» в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией.

«В ходе следствия Қ. Сатыбалдыұлы полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме, а также способствовал расследованию уголовных правонарушений и раскрытию имущества, добытого преступным путем.

С 2022 года по настоящее время государству возвращены незаконно приобретенные Сатыбалдыұлы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 732,8 млрд тенге, или 1,6 млрд долларов», - отметили в Антикоре.

Из них 661,5 млн долларов были обнаружены за рубежом. Они были возвращены в Казахстан, как отметили в ведомстве, «в кратчайшие сроки в том числе в результате активного сотрудничества Сатыбалдыұлы» из таких стран, как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция и других.

По данным Антикора, в число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

Что входит в общую сумму возвращенных активов (732,8 млрд тенге):

28,8% акций АО «Казахтелеком» - 93,8 млрд тенге ($197 млн),

АО «ЦТС» - 30,2 млрд тенге ($63 млн),

Доли участия в четырех компаниях - 10,3 млрд тенге ($21,6 млн),

Имущественные активы в Казахстане - 158,5 млрд тенге ($332,8 млн),

Эксклюзивные драгоценности - 105,39 млрд тенге ($230 млн),

Деньги на казахстанских счетах - 36,8 млрд тенге ($77 млн),

Деньги из Австрии - 36,8 млрд тенге ($82,1 млн),

Деньги из Лихтенштейна - 116,7 млрд тенге ($260,5 млн),

Деньги из ОАЭ - 6,3 млрд тенге ($14 млн),

Деньги из Турции - 2,2 млрд тенге ($4,92 млн),

Реализация ценных бумаг - 135,8 млрд тенге ($300 млн).

«В государственную собственность переданы 115 казахстанских объектов стоимостью свыше 158 млрд тенге ($331 млн), из которых 73 объекта недвижимости: 13 домов, 10 зданий, 13 земельных участков, 4 квартиры, 3 строения, 2 здания медресе с пристройкой, 2 парковочных места, 25 помещений, 1 объект незавершенного строительства), 37 объектов движимого имущества (29 автомашин, 5 единиц спецтехники, 3 квадроцикла) и иное имущество», - добавили в Антикоррупционной службе.

Часть имущества была оформлена на его близких родственников, аффилированных лиц и подконтрольные компании, отмечают в Антикоре.

Общая площадь переданных государству административных зданий в Астане и Алматы превышает 180 тысяч квадратных метров.

Ранее данные активы сдавались в аренду и ежегодно приносили собственнику многомиллиардный доход, получателем которых теперь является государство, сообщили в Антикоррупционной службе.

«Один из люксовых объектов - бывшая резиденция Қ. Сатыбалдыұлы в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров с земельным участком 135 гектаров - передан управлению образования Астаны», - заявили в агентстве.

Планируется, что средства будут обращены в доход государства и будут использоваться в социальных целях.

13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании Кайрата Сатыбалды. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы.

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