В одном из районов Белгородской области России началась эвакуация людей из-за атаки ВСУ

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины (ВСУ) проявляют активность на границе Краснояружского района Белгородской области, заявил в телеграмм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что жителей района начинают перемещать «в безопасные места». Сколько человек подлежит эвакуации, он не уточнил.

По сообщению российских военкоров, утром 12 августа ВСУ предпринял атаку на оборонительные сооружения в районе села Колотиловка Белгородской области, силами танкового взвода при поддержке малых штурмовых групп.

Бои в районе КПП Колотиловка продолжаются.