Туркменистан не завоевал ни одной медали на Олимпиаде. Главе Госкомспорта объявлен строгий выговор
- Туркменистан, спорт
- 12:38, 12 августа 2024
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- Обновлено: 12:41, 12 августа 2024 КыргызчаEnglish
Сапаров Аллаберди
CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил строгий выговор председателю Государственного комитета по физкультуре и спорту Аллаберди Сапарову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки».
С 26 июля по 11 августа в Париже прошли Олимпийские игры. В состав делегации Туркменистана вошли 19 человек, в том числе 6 атлетов, которые выступили в четырех видах спорта – дзюдо, тяжелой атлетике, плавании и легкой атлетике. Туркменистан не завоевал ни одной медали.
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