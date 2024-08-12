экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Туркменистан не завоевал ни одной медали на Олимпиаде. Главе Госкомспорта объявлен строгий выговор
Сапаров Аллаберди
Сапаров Аллаберди
// atavatan-turkmenistan

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил строгий выговор председателю Государственного комитета по физкультуре и спорту Аллаберди Сапарову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки».

С 26 июля по 11 августа в Париже прошли Олимпийские игры. В состав делегации Туркменистана вошли 19 человек, в том числе 6 атлетов, которые выступили в четырех видах спорта – дзюдо, тяжелой атлетике, плавании и легкой атлетике. Туркменистан не завоевал ни одной медали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com