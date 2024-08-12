Туркменистан не завоевал ни одной медали на Олимпиаде. Главе Госкомспорта объявлен строгий выговор

Сапаров Аллаберди // atavatan-turkmenistan

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил строгий выговор председателю Государственного комитета по физкультуре и спорту Аллаберди Сапарову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки».

С 26 июля по 11 августа в Париже прошли Олимпийские игры. В состав делегации Туркменистана вошли 19 человек, в том числе 6 атлетов, которые выступили в четырех видах спорта – дзюдо, тяжелой атлетике, плавании и легкой атлетике. Туркменистан не завоевал ни одной медали.