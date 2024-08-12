Власти Белгородской области РФ объявили об эвакуации жителей приграничного с Украиной района

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины проявляют активность на границе Краснояружского района Белгородской области РФ, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что жителей района начинают перемещать «в безопасные места».

«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района... Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места»,— рассказал Гладков в видеообращении в Telegram.

Сколько человек подлежит эвакуации, он не уточнил.

В регионе действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.

Краснояружский район Белгородской области РФ примыкает с западной стороны к границе Украины, а с северной — к Беловскому району Курской области.

В ночь на 11 августа на территорию Беловского района зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, но, как заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, российским военным «удалось ситуацию стабилизировать». Позже Минобороны России отчиталось, что в Беловском районе пресечена попытка прорыва ВСУ.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. В приграничном Суджанском районе, через который заходили украинские силы, началась эвакуация жителей. Вслед за этим власти также организовали вывоз жителей соседних Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.