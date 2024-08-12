Таджикистан ожидает кредит в $650 млн на строительство Рогунской ГЭС

Рогунская ГЭС

CentralAsia (TJ) - Таджикские власти рассчитывают, что в сентябре 2024 года Всемирный банк (ВБ) выделит около $650 млн на проект строительства крупнейшей в регионе гидроэлектростанции Рогун. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Таджикистана Юсуф Маджиди, передает ТАСС.

«По той модели, которая была представлена нам экспертами, речь идет о $6,2 млрд и здесь компонент Всемирного банка [в строительстве ГЭС «Рогун»] оценивается порядка $650 млн. <…> Мы ожидаем, что в течение месяца сентября мы уже получим одобрение», - сказал Маджиди.

Он отметил, что министерство очень тесно взаимодействует с банком в вопросе финансирования Рогунской ГЭС.

«Мы долгое время ведем переговоры, действительно, там очень много вопросов, как технического, так и финансового характера, но в связи с тем, что в августе совет директоров ВБ уходят в отпуск, мы ожидаем, что после возвращения с отпуска они рассмотрят проект Рогунской ГЭС», - пояснил замминистра.

По его словам, банк не только финансирует, но и взаимодействует с другими донорами, поэтому данный вопрос рассматривается руководством ВБ очень тщательно. Маджиди уточнил, что строительство ГЭС финансирует также Исламский банк развития (ИБР) совместно с арабскими фондами, «по предварительным данным, это порядка 550 млн».

Строительство крупнейшей в регионе Рогунской ГЭС, расположенной в 110 км от Душанбе на реке Вахш, началось в 1976 году, но после распада СССР было законсервировано. Позже Таджикистан продолжил строительство ГЭС, сейчас из шести предусмотренных проектом агрегатов мощностью 600 МВт запущены два, запуск третьего запланирован в 2025 году. После ввода в эксплуатацию мощность станции составит 3,6 ГВт, а плотина высотой 335 метров станет самой высокой в мире. Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщал, что для достройки ГЭС необходимо $6,2 млрд.

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