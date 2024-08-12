На большей части Казахстана сохраняются дожди
CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 13-15 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града, сообщает «Казгидромет».
Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе и севере, 14-16 августа на западе, северо-западе и севере страны. Также по республике синоптики прогнозируют усиление ветра.
На юге и востоке Казахстана днем ожидается сильная жара +35+38°С, на остальной территории страны температура будет колебаться от +18+26°С до +22+33°С.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения