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На большей части Казахстана сохраняются дожди

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 13-15 августа сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града, сообщает «Казгидромет».

Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе и севере, 14-16 августа на западе, северо-западе и севере страны. Также по республике синоптики прогнозируют усиление ветра.

На юге и востоке Казахстана днем ожидается сильная жара +35+38°С, на остальной территории страны температура будет колебаться от +18+26°С до +22+33°С.

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