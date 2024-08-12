Афганистан объявил о пересмотре границ со странами Центральной Азии из-за наводнений

Абдул Латиф Мансур

CentralAsia (CA) - Границы Афганистана со странами Центральной Азии, которые были размыты наводнениями, будут пересмотрены, заявил исполняющий обязанности министра энергетики и водных ресурсов страны Абдула Латифа Мансур, передает Тolonews.

«Из-за наводнений наши границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном были размыты. Мы работаем над их восстановлением и уже обсуждали этот вопрос с нашим верховным лидером», — сказал чиновник. Однако пока неясно, были ли уведомлены соседние государства.

Абдула Мансур подчеркнул, что план по пересмотру границ, разработанный по поручению лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзада, будет реализован совместно МВД, МИД, Минобороны и Главным разведывательным управлением. Чиновник не раскрыл детали стратегии, но заверил, что действия Афганистана по управлению водными ресурсами не навредят соседним странам.

Общую границу с Афганистаном имеют три страны Центральной Азии: Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Самая протяженная, таджикско-афганская, граница растянулась на 1344 км.