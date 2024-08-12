Вице-президент Ирана ушел в отставку спустя десять дней работы

Мохаммад Джавад Зариф

CentralAsia (CA) - Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф, выступающий за диалог c США, подал в отставку. Он занимал свой пост десять дней.

«Я не удовлетворен результатом своей работы (во главе консультационного совета по формированию нового кабинета министров)», — написал Зариф в соцсети X (бывший Twitter).

Вице-президент возглавил консультационный совет после победы Масуда Пезешкиана на выборах президента Ирана 5 июля. Зариф должен был отбирать кандидатуры министров, которые были представлены на утверждение парламенту 11 августа.

Он объяснил, что «не смог достойным образом привлечь мнение специальных комитетов, касающееся участия женщин, молодежи и этнических меньшинств, так, как обещал».

Мохаммад Джавад Зариф занимал пост министра иностранных дел Ирана с 2013 по 2021 год. Экс-министр принимал активное участие в заключении сделки по иранской ядерной программе в 2015 году, поддерживал постоянный диалог с американскими чиновниками. Стал главным сторонником кандидата-реформатора Масуда Пезешкиана на президентских выборах 2024 года.

Зариф после отставки собирается продолжить университетскую карьеру. Он преподает в Школе международных отношений Тегеранского университета с 2007 года.