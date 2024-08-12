МВД Узбекистана опровергло слухи о смерти кримавторитета «Салимбая»

Салим Абдувалиев

CentralAsia (UZ) - В узбекских соцсетях 11 августа распространилось сообщение о смерти известного бизнесмена и криминального авторитета Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай» или «Салим бойвачча».

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Узбекистана Шохрух Гиясов опроверг соответствующие слухи, сообщает Daryo.

«Распространенная информация не соответствует действительности», - сказал Гиясов.

О взятии под стражу Салима Абдувалиева сообщалось в декабре прошлого года. Это произошло в рамках масштабных рейдов по выявлению и задержанию членов «уличных банд» и преступных групп по всему Узбекистану.

В марте этого года Салим Абдувалиев был приговорен к шести годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами).

ГКНБ Кыргызстана объявил в розыск Салима Абдувалиева за финансирование ОПГ Камчы Кольбаева.