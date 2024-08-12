Под контролем ВСУ 28 населенных пунктов Курской области, неизвестна судьба 2 тыс. человек, - врио губернатора Смирнов

CentralAsia (CA) - Ситуация в Курской области сложная, под контролем противника 28 населенных пунктов, заявил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании у президента России Владимира Путина.

Как пишет пресс-служба Кремля, Путин провёл оперативное совещание в Ново-Огарёв, в котором приняли участие члены Совета безопасности, правительства, представители Администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

Как передает РИА Новости, врио губернатора Курской области сказал, что неизвестна судьба порядка 2 тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем противника.

Из приграничных районов Курской области на сегодняшний день выехали около 121 тыс. жителей.

В Курской области в результате атак ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек, добавил Смирнов.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что самая тяжелая ситуация в Белгородской области — в Шебекинском округе. Из самого Шебекино, по словам губернатора, уехали 50-70% жителей.

Путин заявил, что Минобороны должно выбить противника с территории региона.

«Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем.

Ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников.

Акция Киева в Курской области преследует военную цель остановить наступление российских войск.

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, несмотря на провокации Киева. Темпы наступления на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, но увеличились в 1,5 раза.

Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты», - сказал Путин.

Также он пообещал, что оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана.