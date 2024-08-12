Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ проводят операцию в Курской области

CentralAsia (CA) - Владимир Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ проводят операцию в Курской области. Об этом президент Украины сказал во время проведения Ставки верховного главнокомандующего.

«Самое важное - был доклад главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Был доклад экономического блока, первой вице-премьера Юлии Свириденко. Увеличиваем долю украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для наших предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5-10 лет.

Еще несколько поручений. Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД – подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам – представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории», - написал президент Украины в своем канале.

Сырский, участвовавший во встрече по видеосвязи, заявил, что ВСУ контролируют около 1000 квадратных километров территории РФ.