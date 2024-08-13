Юные футболисты U12 из Монголии стали чемпионами в Китае. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В Китае прошли соревнования All Little Competition, крупный турнир с участием 30 000 игроков из 2000 команд в 80 городах Китая. В турнире по приглашению приняли участие юные футболисты до 12 лет Академии «Элита» Федерации футбола Монголии.

Всего монгольские футболисты приняли участие в 14 матчах, забили 77 голов и пропустили всего 4 гола, и стали чемпионами турнира. Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд в возрастной категории до 12 лет, которые соревновались по круговой системе, наши ребята обыграли каждую встретившуюся им команду и забили 77 голов в ворота команд-соперников.

источник: middleasiannews.com

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