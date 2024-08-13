Газодобывающая компания TMK Energy внедряет передовую технологию DTS в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания TMK Energy Limited намерена произвести революцию в своем проекте по добыче газа из угольных пластов в Монголии, впервые в стране внедрив технологию «Волоконно-оптическое измерение температуры» (DTS).

Волоконно-оптическое измерение температуры (английский вариант DTS = Distributed Temperature Sensing) — применение оптоэлектронных приборов для измерения температуры, в котором стеклянные волокна используются в качестве линейных датчиков.

Волоконно-оптические системы пригодны не только для передачи информации, но и в качестве локальных распределённых измерительных датчиков. Физические величины измерения, например, температура или давление а также сила растяжения могут воздействовать на оптическое волокно и менять свойства световодов в определённом месте.

Ожидается, что технология, использующая передовые оптоволоконные датчики, позволит выявить высокопродуктивные «сладкие точки» в угольных пластах, что позволит более эффективно извлекать газ и воду. Поскольку компания готовится к развертыванию DTS на двух пилотных скважинах, инвесторы внимательно следят за потенциальным влиянием на операционную эффективность ТМК и будущую оптимизацию производства.

источник: middleasiannews.com

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