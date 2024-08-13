Австралийская Kincora сотрудничает с Woomera в рамках монгольского предприятия. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Kincora Copper Limited заключила соглашение с Woomera Mining Ltd., что позволяет Woomera получить до 80% акций в медно-золотом проекте Bronze Fox компании Kincora в Монголии, инвестировав 4 миллиона долларов США в течение пяти лет.

Kincora станет крупнейшим акционером Woomera и получит денежную компенсацию, в то время как сделка позволит Kincora сосредоточиться на своих основных проектах в Новом Южном Уэльсе.

Целью данного партнерства является использование ресурсов Woomera для масштабной разведки и разработки месторождений медного пояса Южной Гоби.

В качестве альтернативы Woomera может заключить акционерное соглашение, в соответствии с которым Kincora свободно доводит свои инвестиции до принятия окончательного инвестиционного решения (FID) по разработке проекта с минимальным резервным требованием в размере 1 миллиона унций золотого эквивалента.

Для поддержки своей прибыли компания Woomera, рыночная капитализация которой составляет 3,7 млн ​​долларов США, завершит привлечение капитала в размере 2 млн долларов США посредством размещения и предложенного плана покупки акций.

В рамках сделки Kincora также получит акции на сумму 450 000 долларов США, что сделает компанию крупнейшим акционером Woomera, а также 100 000 долларов США наличными.

Компания Kincora Copper активно занимается разведкой и разработкой проектов, уделяя особое внимание открытиям месторождений меди и золота мирового класса в Австралии и крупнейших порфировых поясах Монголии.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения