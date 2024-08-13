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В Монголии проверка теплопроводности и обнаружение утечек тепла проводились с помощью дрона DJI Matrice 210

CentralAsia (MNG) -  Утечка тепла является одной из основных проблем, с которой сталкиваются домовладельцы и предприятия.

Недостаточная теплоизоляция, неправильное распределение тепла или охлаждения, а также устаревшее и неэффективное отопительное оборудование грозят существенными потерями энергии и высокими расходами на обогрев. Однако определение точных мест утечки тепла может быть сложной задачей. В таких случаях на помощь приходит дрон DJI Matrice 210 с тепловизионной камерой Zenmuse XT-S.

Это современные технологичные устройства, способные визуально показать теплоизоляционные характеристики объекта и выявить проблемные области.

Работа тепловизора основана на свойствах инфракрасного излучения. Каждый объект излучает инфракрасное излучение в зависимости от его теплового режима. Тепловизоры регистрируют поток инфракрасного излучения и преобразуют его в видимое изображение, которое отображается на экране устройства. Это позволяет видеть и анализировать распределение температурных полей здания.

Компания Hobbyzoon LLC, официальный дистрибьютор DJI, ведущего в мире производителя дронов, вскоре проведет испытание скрытой линии и обещает опубликовать результаты испытания.

Кроме того, Zenmuse XT-S может использоваться как диагностический инструмент для проверки качества изоляции помещений. Он помогает выявить недостатки в утеплении стен, полов и потолков, а также определить эффективность работы систем отопления и кондиционирования воздуха.

источник: middleasiannews.com

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