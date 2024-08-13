Монголия планирует сократить продолжительность уроков в начальной школе до 20 мин

CentralAsia (MNG) - Новоназначенный министр образования страны Наранбаяр Пурэвсурэн отметил необходимость сокращения времени, затрачиваемого на обучение письму, и стимулирования творческих способностей детей с помощью новых книг для чтения.

Реформы школьного образования в Монголии направлены на сокращение продолжительности уроков в начальной школе до 20 минут и создание учебников, улучшающих навыки чтения у детей. Об этом заявил министр образования страны Наранбаяр Пурэвсурэн на заседании группы по разработке учебных программ дошкольного и начального образования, созданию и пересмотру пособий и тетрадей для учащихся.

«Тестирование в младших классах показало слабые навыки чтения. Для их развития мы создадим новые программы и учебники, которые будут взаимодействовать с интерактивными устройствами. Если реализовать все реформы в школьном образовании, то ожидается, что ежедневная нагрузка ребенка на уроках не превысит 20 минут», — сообщил глава Минобрнауки Монголии.

Наранбаяр добавил, что необходимо сократить время обучения письму и повысить креативность детей с помощью новых книг для чтения. Ранее Министерство образования страны опубликовало рекомендации для учителей, родителей и опекунов использовать карандаш при обучении письму с этого учебного года, чтобы ребенок не боялся ошибок и мог их исправить.

«Закон об образовании Монголии предусматривает внесение изменений в национальную учебную программу каждые 10 лет. Например, в 2014 году вопрос искусственного интеллекта не обсуждался. Сегодня это часть повседневной жизни. В связи с этим меняются и учебники, которые необходимо обновлять каждые пять лет», — напомнил министр Наранбаяр.

Мягмарнаран Бавуужав, директор «E-Mongolia Academy», сказал: «Система подготовлена ​​для регистрации детей, родившихся в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 или в возрасте шести лет. Детей этого возраста насчитывается 77 285 человек. Они будут зарегистрированы с 12 по 25 августа. Возможна регистрация по временному проживанию через электронную систему E-Mongolia».

источник: middleasiannews.com

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