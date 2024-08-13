Годовая инфляция в Монголии в июле 2024 года составила 5,5%

CentralAsia (MNG) - Годовая инфляция в Монголии в июле 2024 года составила 5,5%. Об этом в понедельник сообщил Национальный статистический комитет страны.

Как говорится в официальном сообщении, на данный показатель напрямую повлиял рост цен на продовольственные товары, безалкогольные напитки и минеральную воду — 7,4%, на одежду, текстиль и обувь — 6,1%, а также на мебель, бытовую технику и электронику — 5,7%, лекарственные препараты и медицинские услуги — 5,4%.

По сообщению Центрального банка Монголии, в июне 2024 года годовая инфляция в стране составляла 5,1%. При этом в Улан-Баторе, где проживает более половины 3,5-миллионного населения страны, этот показатель был на уровне 4,8%.

Согласно докладу Азиатского банка развития «Перспективы развития Азии на 2024 год», ВВП Монголии вырастет на 4,1% в нынешнем году и на 6% в следующем.

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