ЕАЭС и Монголия в декабре могут подписать временное соглашение о свободной торговле

CentralAsia (MNG) -

ЕАЭС и Монголия проработали вопрос заключения временного соглашения о свободной торговле. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов по итогам переговоров с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Встреча двух делегаций прошла в Улан-Баторе. Козлов отметил, что РФ и Монголия работают над укреплением отношений, в том числе над расширением товарооборота.

...Например, чтобы создать благоприятные условия для доступа традиционных товаров монгольского экспорта на российский рынок, проработан вопрос заключения временного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, - отметил он.

Козлов добавил, что стороны планируют подписать соглашение в декабре, на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На встречах в Улан-Баторе стороны также обсудили сотрудничество в недропользовании, энергетике, логистике, образовании, культуре и спорте. По итогам переговоров делегации договорились, что очередное заседание российско-монгольской межправительственной комиссии пройдет осенью в Москве.

Ранее в июле вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил, что Россия рассчитывает, что временное соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Монголии о зоне свободной торговли будет заключено до конца года. По его словам, временное соглашение о ЗСТ рассчитано на три года и затронет ограниченное количество товаров, в том числе мясо, кожа, шерсть, кашемир.

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