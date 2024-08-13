С начала купального сезона в Монголии на воде погибли 85 человек

CentralAsia (MNG) - С начала купального сезона в Монголии на воде погибли 85 человек, 14 из них — несовершеннолетние дети. Об этом в понедельник сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

Трагические происшествия на воде были зафиксированы в Улан-Баторе и в монгольских регионах. Основными причинами несчастных случаев стали неумение плавать, а также нарушение правил поведения при купании и катании на лодках.

В связи с этим управление призвало жителей Улан-Батора и 21 монгольского аймака соблюдать меры безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.

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