С начала купального сезона в Монголии на воде погибли 85 человек
- Монголия, происшествия
- 6:56, 13 августа 2024
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CentralAsia (MNG) - С начала купального сезона в Монголии на воде погибли 85 человек, 14 из них — несовершеннолетние дети. Об этом в понедельник сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.
Трагические происшествия на воде были зафиксированы в Улан-Баторе и в монгольских регионах. Основными причинами несчастных случаев стали неумение плавать, а также нарушение правил поведения при купании и катании на лодках.
В связи с этим управление призвало жителей Улан-Батора и 21 монгольского аймака соблюдать меры безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.
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