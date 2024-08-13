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Председатель Великого Государственного Хурала Монголии принял посла США

CentralAsia (MNG) -  12 августа 2024 года председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии Ричарда Буангана. Об этом сообщила пресс-служба парламента Монголии.

В ходе встречи председатель Амарбаясгалан выразил удовлетворение активными отношениями и сотрудничеством между Монголией и Соединенными Штатами, которые развиваются на основе общих демократических ценностей. Председатель подчеркнул, что Великий Государственный Хурал Монголии будет оказывать всестороннюю поддержку укреплению Партнерства стратегического третьего соседа между двумя странами и расширению двустороннего сотрудничества.

Посол Ричард Буанган поздравил председателя Амарбаясгалана Дашзэгвэ с избранием на пост спикера Великого Государственного Хурала Монголии и выразил приверженность дальнейшему расширению и углублению отношений между Монголией и Соединенными Штатами во всех секторах. Посол подчеркнул важность активизации сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Стороны обменялись мнениями по вопросам активизации сотрудничества между Великим Государственным Хуралом Монголии и Конгрессом США, в том числе сотрудничества между парламентскими группами.

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