Спикер парламента Монголии принял Посла Индии в Монголии

CentralAsia (MNG) - В понедельник, 12 августа, Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Амарбаясгалан Дашзэгвэ принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Монголии Атула Малхари Готсурве. Об этом сообщила пресс-служба парламента Монголии.

Председатель Парламента Амарбаясгалан поздравил с 78-й годовщиной образования Республики Индия и выразил удовлетворение тем, что развивающиеся отношения «Стратегического партнерства» с Индией углубленно развиваются во всех областях. Он также отметил, что сотрудничество между законодательными органами сыграло важную роль в расширении отношений и сотрудничества между Монголией и Индией, укреплении политического взаимного доверия и взаимопонимания.

Поздравляя Амарбаясгалана Дашзэгвэ с избранием на пост Спикера Великого Государственного Хурала, Посол Атул Малхари Готсурве выразил готовность к сотрудничеству в сферах экономики, горнодобывающей промышленности, культуры, образования, науки и гуманитарной деятельности.

Кроме того, Посол Атул Малхари Готсурве подчеркнул, что он уделяет внимание строительству нефтеперерабатывающего завода, который строится с использованием льготного кредита Республики Индия. По словам индийского дипломата, в 2025 году в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Индия планируется ввести в эксплуатацию Учебный центр информационных технологий и совместную монголо-индийскую среднюю школу дружбы.

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