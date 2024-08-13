Министр обороны Казахстана доложил Токаеву о боевой и мобилизационной готовности

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова.

Как сообщает Акорда, главе государства доложили о результатах международных учений, внедрении новых подходов в боевой подготовке войск, а также ходе реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности.

Особое внимание уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.

Также президенту рассказали о мерах по повышению социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.

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