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В сборной Казахстана по боксу уволили всех тренеров? В федерации сделали заявление
Казахстанский боксер Сакен Бибосынов
Казахстанский боксер Сакен Бибосынов

CentralAsia (KZ) -  На официальном аккаунте Казахстанской федерации бокса появился и сразу же был удален пост, в котором сообщалось об увольнении вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова и всего тренерского состава сборной по боксу, передает Tengri Sport.

«В связи с неудовлетворительными результатами мужской национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже сообщаем об освобождении следующих специалистов от занимаемых должностей: вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова», - говорится в удаленном посте.

Также в «увольнительном» посте перечислен полный состав тренеров сборной:

  • главный тренер - Мырзагали Айтжанов;
  • старший тренер - Марат Джакиев;
  • тренер - Нуркен Андасов;
  • тренер - Нуржан Насанов;
  • тренер - Гани Ашкеев;
  • тренер - Ермек Ертаев;
  • тренер - Талгатбек Жакпеков;
  • тренер - Закир Сафиулин;
  • тренер - Азамат Макажанов;
  • тренер - Жамиль Жусип;
  • советник-тренер - Донатас Янюсявичус.

Пост провисел на странице федерации считанные секунды и затем был удален. Однако скрины поста быстро распространились в соцсетях.

В федерации сообщили, никого из действующих сотрудников не увольняли, но изменения всё же будут.

«Да, мы не подтверждаем данную публикацию. Изменения и перестановки в боксе будут, о которых мы сообщим в ближайшее время на официальных аккаунтах», - ответили в пресс-службе изданию.

О реформах ранее говорил и президент Федерации бокса Казахстана Шахмурат Муталип. Он подчеркнул, что Олимпийские игры указали всей сборной на её ошибки и недостатки.

«Мы берём всю ответственность на себя и не хотим оправдываться. Мы все виноваты. И федерация, и тренеры. Все мы увидели наши ошибки, минусы и недостатки и пришли к выводу, что Федерации бокса Казахстана нужна большая реформа», — сказал он, передает Orda.kz.

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