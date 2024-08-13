В сборной Казахстана по боксу уволили всех тренеров? В федерации сделали заявление

CentralAsia (KZ) - На официальном аккаунте Казахстанской федерации бокса появился и сразу же был удален пост, в котором сообщалось об увольнении вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова и всего тренерского состава сборной по боксу, передает Tengri Sport.
«В связи с неудовлетворительными результатами мужской национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже сообщаем об освобождении следующих специалистов от занимаемых должностей: вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова», - говорится в удаленном посте.
Также в «увольнительном» посте перечислен полный состав тренеров сборной:
- главный тренер - Мырзагали Айтжанов;
- старший тренер - Марат Джакиев;
- тренер - Нуркен Андасов;
- тренер - Нуржан Насанов;
- тренер - Гани Ашкеев;
- тренер - Ермек Ертаев;
- тренер - Талгатбек Жакпеков;
- тренер - Закир Сафиулин;
- тренер - Азамат Макажанов;
- тренер - Жамиль Жусип;
- советник-тренер - Донатас Янюсявичус.
Пост провисел на странице федерации считанные секунды и затем был удален. Однако скрины поста быстро распространились в соцсетях.
В федерации сообщили, никого из действующих сотрудников не увольняли, но изменения всё же будут.
«Да, мы не подтверждаем данную публикацию. Изменения и перестановки в боксе будут, о которых мы сообщим в ближайшее время на официальных аккаунтах», - ответили в пресс-службе изданию.
О реформах ранее говорил и президент Федерации бокса Казахстана Шахмурат Муталип. Он подчеркнул, что Олимпийские игры указали всей сборной на её ошибки и недостатки.
«Мы берём всю ответственность на себя и не хотим оправдываться. Мы все виноваты. И федерация, и тренеры. Все мы увидели наши ошибки, минусы и недостатки и пришли к выводу, что Федерации бокса Казахстана нужна большая реформа», — сказал он, передает Orda.kz.