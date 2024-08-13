Гурбангулы Бердымухамедов покатался на спорткаре и поручил перенести в другое место Центр автоспорта

CentralAsia (TM) - Во время своего отпуска, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов покатался на спортивной машине в Центре автомобильного спорта, сообщает госинформагентство ТДХ.

Издание подчеркивает, что экс-президент, «как обычно начал свой день с физических упражнений».

Непосредственно в Центре он осмотрел автомобили и протестировал одну из машин.

«Прежде чем приступать к управлению авомобилем, необходимо тщательно подготовиться: поинтересоваться состоянием дорог и климатическими особенностями местности, уровнем технического обслуживания машины», — сказал он.

После этого председатель Халк Маслахаты «продемонстрировал свое мастерство вождения спортивного автомобиля с использованием различных приемов дрифта, пересекая трассы Центра на максимально возможной скорости».

После этого он побеседовал с руководителем Центра автомобильного спорта Туркменистана Р.Бегенджовым, который сообщил, что число молодых поклонников автоспорта постоянно увеличивается и систематически проводятся соревнования.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Центр автомобильного спорта построен в ранее пустовавшем районе Ашхабада и строительство на его территории профильных объектов способствовало образованию своеобразного городка.

ТДХ пишет, что там расположены несколько зданий, принадлежащих МВД Туркменистана, рядом построены жилые дома для военных и сотрудников правоохранительных органов, и центр для проведения массовых мероприятий. Строительные работы все еще продолжаются.

Экс-президент поручил перенести здания Центра автомобильного спорта, так как спортивные сооружения и производственные комплексы, которые расположены рядом с жилыми домами, нарушают покой граждан.

Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что после определения места расположения нового комплекса он передаст это предложение президенту.

Кроме того, Бегенджову приказано готовить спортсменов на базе Центра и «повышать их бдительность при вождении автомобилей, развивать координацию движения на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения».

Центр автомобильного спорта расположен в районе Чоганлы. Он был построен в 2013 году на месте крупнейшего базара рядом с районом частной жилой застройки. Более 10 лет власти не заботили проблемы жителей, которым мешает шум автодрома. Однако с 2018 по 2022 год район застраивали коттеджами для сотрудников МВД, покой которых теперь оказался нарушен.