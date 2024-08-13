Лукашенко предложил ввести уголовное наказание за угрозы и оскорбления в адрес бывшего президента

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - На национальном правовом портале Беларуси опубликовали законопроект, согласно которому предлагается ввести в уголовный кодекс статью об угрозах и насилии в адрес действующего или бывшего президента страны. Наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Согласно тексту документа, наказание последует за насилие или угрозу насилием, уничтожение или повреждение имущества в отношении президента Беларуси. Действие закона будет распространяться в том числе на угрозы и насилие в адрес главы государства, прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока полномочий, отставкой или неспособностью осуществлять обязанности по состоянию здоровья. Кроме того, законопроект предусматривает наказание за угрозы в адрес семьи президента республики.

В документе также указаны поправки к законам о клевете на президента и об оскорблении президента Беларуси. В них предлагается добавить наказание в том числе за клевету о семье главы государства и ее оскорблении.

Проект, в котором предлагается еще ряд изменений в уголовный кодекс, Лукашенко внес в парламент в начале августа, сообщало госагентство «Белта».

10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны «привыкать» к тому, что в стране будет новый глава государства. При этом он отметил, что не собирается «бросать» белорусов «завтра или послезавтра».