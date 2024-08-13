Лесные пожары в Греции: Огонь добрался до Афин, жители бегут из пригородов, власти просят о помощи

- Азия и мир, происшествия
- 12:24, 13 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Масштабные лесные пожары вспыхнули в Греции. Огонь приближается к Афинам, небо над столицей Греции затянуто дымом. Страна вынуждена просить международную помощь, сообщает «Би-би-си».
«Сегодня утром жители Афин проснулись в 4.40 после сообщения о необходимости эвакуации некоторых районов в северных пригородах Афин. Над пожарами летают самолёты и разливают воду. Небо в Афинах серое», – рассказал житель города Иоаннис.
Начиная с воскресенья, в Греции вспыхнуло 40 пожаров. Порывы ветра также разнесли дым от лесных пожаров над Афинами.
В Неос-Вутзасе сгорели две пожарные машины, пожарный получил ожоги. 31 житель в пригородах Афин получил медицинскую помощь из-за проблем с дыханием. Помимо домов и имущества, сгорело множество животных, в том числе собак и кошек.
В тушении задействованы более 700 пожарных, 120 единиц техники и добровольцев, 17 самолётов и 18 вертолётов.
Греция обратилась за международной помощью для борьбы с сильным лесным пожаром. На призывы отозвались Франция, Чехия, Испания и Турция. Страны отправят пожарную технику и специалистов.
Температура воздуха по всей Греции остаётся выше средней, максимальная температура в Афинах на прошлой неделе приближалась к 40°C.